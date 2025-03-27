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Boao Asya Forumu 2025 Yıllık Konferansı

PANELLER VE ÜST DÜZEY TOPLANTILAR

Boao Kasabası’nda, 2025 Boao Asya Forumu Yıllık Konferansı çerçevesinde çeşitli konular üzerine yoğunlaşan paneller ve üst düzey toplantılar yapılıyor. Çin’in güneyindeki Hainan eyaletinde gerçekleştirilen bu etkinlik, önemli tartışmalara ve fikir alışverişine sahne oluyor.

ÇEŞİTLİ KONU BAŞLIKLARI

Konferans süresince birbirinden farklı konu başlıkları ele alınarak, Asya’nın geleceğinde belirleyici rol oynayacak stratejiler üzerine düşünceler ortaya konuluyor. Katılımcılar, bölgesel işbirliği ve sürdürülebilir kalkınma gibi önemli meseleleri masaya yatırıyor.

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