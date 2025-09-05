Böbrek Tümörleri Genelde Belirti Vermiyor

BÖBREK TÜMÖRLERİ BELİRTİ VERMEYEBİLİYOR

Böbrek tümörlerinin sıklıkla belirti vermeden ilerlediğini ve genellikle görüntüleme yöntemleri sayesinde tesadüfen tespit edildiğini belirten Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış, “Robotik cerrahi böbrek tümörlerinde hem hastaya hem de cerraha büyük kolaylık sağlıyor ve iyileşme süresini kısaltıyor” diyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nde görev yapan Prof. Dr. Atış, küçük ve orta boyutlu tümörlerde sadece hastalıklı bölgenin çıkarılabileceğini, robotik cerrahinin bu süreçte önemli avantajlar sunduğunu ifade ediyor.

BÖBREK TÜMÖRLERİ ÇOĞUNLUKLA TESADÜFİ OLARAK TESPİT EDİLİYOR

Prof. Dr. Atış, böbrek tümörlerinde klasik bulguların yan ağrısı, idrarda kanama veya karın bölgesinde şişlik olabileceğini ancak çoğu zaman görüntüleme yöntemleriyle tesadüfî olarak tespit edildiğini belirtiyor. “Eğer kitle küçük boyuttaysa, genellikle hiçbir belirti vermeden karşımıza çıkıyor. Bu aşamada kitlenin boyutuna, yerine ve hastaya ait özelliklere göre tedavi planı belirliyoruz” diyor.

TAMAMEN ALINMIYOR, Sadece PROBLEMLİ KISIM ÇIKARILIYOR

Özellikle 4 santimetre altındaki tümörlerde yalnızca sorunlu bölgenin çıkarıldığı ‘parsiyel nefrektomi’ ameliyatına öncelik verdiklerini anlatan Prof. Dr. Atış, “7 cm’nin altındaki tümörlerde de uygun vakalarda yine parsiyel nefrektomi uygulanabiliyor. Bu işlemleri artık kapalı yöntemler, yani laparoskopik veya robotik cerrahi ile gerçekleştiriyoruz. Robotik cerrahi bu aşamada bize ciddi kolaylıklar sunuyor” diyor.

ROBOTİK CERRAHİ HASTA KONFORUNU ARTIRIYOR

Robotik cerrahinin hasta konforunu artırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Atış, “Hastalarımızın hastanede kalış süresi çok daha kısa oluyor, ameliyat sırasında kanama minimal seviyede seyrediyor ve operasyon süresi kısalıyor. Ayrıca kozmetik açıdan da çok daha iyi sonuçlar elde edilebiliyor” açıklamasında bulunuyor. Robotik cerrahinin hızlı iyileşme sağladığını kaydeden Prof. Dr. Atış, “Bu yöntemle ameliyat olan hastalar genellikle iki gün içinde sağlıklı bir şekilde taburcu ediliyor. Bu da hem hasta hem de hekim için önemli bir avantaj sağlıyor” ifadelerini kullanıyor.