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Böbrekler, 2 Hastaya Umut Oldu

BÖBREK BAĞIŞI HASTALARA UMUT OLDU

Niğde’de beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 80 yaşındaki bir hastanın böbrekleri, iki hasta için hayat kurtarıcı oldu. Hipertansiyon sebebiyle beyin kanaması geçiren ve ismi belirtilmeyen bu hasta, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım sürecine alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen, hastanın beyin ölümü gerçekleşti.

AİLESİ BÖBREK BAĞIŞLADI

Hasta ailesi, yaşamına son veren yakınlarının böbreklerini bağışlama kararı aldı. Alınan böbrekler, organ bekleyen iki hastaya nakledilmek üzere ilgili hastanelere gönderildi. Bu bağış, bekleyen iki hasta için umut ışığı oldu ve yaşam kalitelerini iyileştirdi.

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