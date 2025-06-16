Boca Juniors, Arjantin Premier Ligi’nde

BENFİCA’NIN İLK MAÇI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Benfica, ilk mücadelesine çıkıyor. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Portekiz ekibi, turnuvadaki ilk karşılaşmasında Arjantin temsilcisi Boca Juniors ile yüz yüze gelecek.

BOCA JUNIORS HAKKINDA

Boca Juniors, Arjantin’in köklü futbol kulüplerinden biri olarak, 3 Nisan 1905’te Esteban Baglietto, Alfredo Scarpatti, Santiago Sana ve Juan-Teodoro Farenga kardeşler tarafından kurulmuştur. Kulüp, bulunduğu La Boca bölgesinden ismini alıyor ve daha çok profesyonel futbol takımı ile tanınmakta. İlk renkleri siyah-beyaz olup, bu bölgede aynı renkleri taşıyan başka bir kulüp daha bulunuyor. 1911 yılında bu iki kulüp arasında yapılan bir maç sonucunda, Boca Juniors kaybeder ve bu kaybın akabinde kulübün kurucu başkanı, limana gelen ilk geminin renginin kulüplerinin renkleri olacağını duyuruyor. Limana ilk gelen gemi bir İsveç gemisi olup, bu durum sonucunda Boca Juniors mavi ve sarı renklerini benimsemeye başlıyor.

DÜNYA ŞAMPİYONLARI

Boca Juniors, uluslararası alanda da büyük bir geçmişe sahiptir ve bu bağlamda, dünya şampiyonu olan üç kulüpten biri olmayı başarmıştır. Kulübün ezeli rakibi ise River Plate olarak biliniyor.