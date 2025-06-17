BENFİCA İLK MAÇINI OYNUYOR

FIFA Kulüpler Dünya Kupası kapsamında Portekiz ekibi Benfica, turnuvanın açılış maçında Arjantin temsilcisi Boca Juniors ile mücadele ediyor. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Benfica’nın kadrosunda bulunuyor fakat her ikisi de ilk 11’de değil. Peki, Kerem ve Orkun neden maça çıkamıyor? Boca Juniors ile Benfica arasındaki bu önemli karşılaşma, Türkiye’de TRT Spor kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN DETAYLARI

Boca Juniors-Benfica maçı, 17 Haziran Salı günü gerçekleşecek. Maç saati 01:00 olarak belirlenmiş durumda. Karşılaşma, Miami Gardens’daki Hard Rock Stadyumu’nda tek maç formatında oynanacak. İzleyiciler, TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan ve Türksat uydusu ile internet üzerinden şifresiz olarak maçı takip edebilecek.

Boca Juniors ile Benfica’nın bu karşılaşması, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın ilk aşaması olması nedeniyle büyük bir heyecanla bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün yedekler arasında yer alması ise dikkat çekiyor.