Boca Juniors Benfica Maçı 17 Haziran

BENFICA İLK MAÇINA ÇIKIYOR

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Benfica, ilk karşılaşmasını gerçekleştirecek. Portekiz temsilcisi, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile birlikte Arjantin ekibi Boca Juniors’la karşılaşacak.

BOCA JUNIORS-BENFICA MAÇI DETAYLARI

Boca Juniors ile Benfica arasındaki bu önemli karşılaşma, tek maç usulü olarak düzenleniyor. Maç, 17 Haziran Salı günü saat 01:00’de başlayacak. İki takım, Miami Gardens’daki Hard Rock Stadyumu’nda mücadele edecek.

CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Boca Juniors-Benfica maçı, TRT Spor kanallarından canlı olarak izlenebilecek. TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden şifresiz olarak takip edilebiliyor. Ayrıca, Türksat uydusu ve internet üzerinden de izleme imkanı sunuluyor.