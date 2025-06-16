Boca Juniors Benfica Maçı Başlıyor

BENFİCA İLK MAÇINA ÇIKIYOR

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Benfica, Arjantin temsilcisi Boca Juniors ile karşılaşacak. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Portekiz ekibi, bu büyük turnuvadaki ilk mücadelesini verirken, futbolseverler Kerem Aktürkoğlu’nun maçta yer alıp almayacağını merak ediyor. “Kerem Aktürkoğlu Boca Juniors Benfica maçında oynayacak mı, ilk 11’de mi, yedek mi, kadroda mı?” soruları gündemde.

MAÇ KANALLARDA CANLI YAYINLANACAK

Boca Juniors ile Benfica arasındaki bu heyecan dolu FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, birçok kanaldan canlı olarak izlenebilecek. TRT Spor kanalları, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak futbolseverlere sunulacak.

Boca Juniors-Benfica Maçı, 17 Haziran Salı günü saat 01:00’de başlayacak. Karşılaşma, Miami Gardens’da bulunan Hard Rock Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Bu maç, iki takım arasında tek maçlık bir mücadele olarak oynanacak. Ancak, maçta çıkacak ilk 11’ler henüz açıklanmadı.