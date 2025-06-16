Haberler

Boca Juniors, Benfica Maçı Bugün Oynanacak

BENFİCA, İLK MAÇINA ÇIKIYOR

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Benfica, Arjantin ekibi Boca Juniors ile karşılaşacak. Portekiz temsilcisinde forma giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, bu önemli mücadelede yer alacak. Maçın detayları ise futbolseverlerin merak konusu. Peki, “Kerem Aktürkoğlu Boca Juniors Benfica maçında oynayacak mı, ilk 11’de mi, yoksa yedek mi, kadroda mı” gibi sorular gündeme geliyor.

MAÇIN CANLI YAYINI

Boca Juniors ile Benfica arasındaki FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, TRT Spor kanalları üzerinden canlı olarak izlenebilecek. TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz seyredilebiliyor. Maç, 17 Haziran Salı günü saat 01:00’de başlayacak.

Boca Juniors ve Benfica’nın karşılaşacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, Miami Gardens’da bulunan Hard Rock Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Bu müsabaka, tek maç olarak oynanacak ve ilk 11’ler henüz açıklanmamış durumda. Futbolseverler, maç öncesinde bu heyecan verici karşılaşmayı bekliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail’in Saldırısıyla Gerginlik Artıyor

İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırı sonrası Türkiye-İran sınırındaki Esendere Gümrük Kapısı'nda tır kuyruğu 2 kilometreyi buldu; İranlı tır şoförleri beklemekten şikayetçi.
Haberler

Şanlıurfa’da Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 12 yaşındaki Bünyamin Çiçek'i kurtarmak için suya atlayan Suriyeli bir gencin cansız bedenine ulaşıldı. Küçük çocuğun arama çalışmaları sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.