Boca Juniors, Benfica Maçı Bugün Oynanacak

BENFİCA, İLK MAÇINA ÇIKIYOR

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Benfica, Arjantin ekibi Boca Juniors ile karşılaşacak. Portekiz temsilcisinde forma giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, bu önemli mücadelede yer alacak. Maçın detayları ise futbolseverlerin merak konusu. Peki, “Kerem Aktürkoğlu Boca Juniors Benfica maçında oynayacak mı, ilk 11’de mi, yoksa yedek mi, kadroda mı” gibi sorular gündeme geliyor.

MAÇIN CANLI YAYINI

Boca Juniors ile Benfica arasındaki FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, TRT Spor kanalları üzerinden canlı olarak izlenebilecek. TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz seyredilebiliyor. Maç, 17 Haziran Salı günü saat 01:00’de başlayacak.

Boca Juniors ve Benfica’nın karşılaşacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, Miami Gardens’da bulunan Hard Rock Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Bu müsabaka, tek maç olarak oynanacak ve ilk 11’ler henüz açıklanmamış durumda. Futbolseverler, maç öncesinde bu heyecan verici karşılaşmayı bekliyor.