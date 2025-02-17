Boca, Lucas Torreira İçin Harekete Geçti

URUGUAYLI YILDIZ İÇİN TRANSFER GÖRÜŞMELERİ

Galatasaray’ın önemli oyuncularından biri olan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile ilgili dikkat çekici bir transfer iddiası gündeme geldi. Arjantin takımlarından Boca Juniors, Galatasaray’ın yıldızını kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor.

BİLGİLER ARJANTİN BASININDAN GELİYOR

Arjantin basınından Strikers’ın haberine göre, Boca Juniors, sezonun ikinci yarısında orta saha oyuncusunu güçlendirmek amacıyla Torreira’nın transferini gerçekleştirmek istiyor. Boca Başkanı Juan Roman Riquelme, Uruguaylı futbolcunun, takımı güçlendirecek önemli bir transfer olacağını vurguluyor.