More
Gündem

Boca, Lucas Torreira İçin Harekete Geçti

boca-lucas-torreira-icin-harekete-gecti

URUGUAYLI YILDIZ İÇİN TRANSFER GÖRÜŞMELERİ

Galatasaray’ın önemli oyuncularından biri olan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile ilgili dikkat çekici bir transfer iddiası gündeme geldi. Arjantin takımlarından Boca Juniors, Galatasaray’ın yıldızını kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor.

BİLGİLER ARJANTİN BASININDAN GELİYOR

Arjantin basınından Strikers’ın haberine göre, Boca Juniors, sezonun ikinci yarısında orta saha oyuncusunu güçlendirmek amacıyla Torreira’nın transferini gerçekleştirmek istiyor. Boca Başkanı Juan Roman Riquelme, Uruguaylı futbolcunun, takımı güçlendirecek önemli bir transfer olacağını vurguluyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Bursa’da Alt Geçitte Zincirleme Kaza: 1 Ölü

Bursa'da gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 4 araç ile 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Gündem

Samsun’da Araç Çarpışması: 4 Kişi Yaralı

Samsun'da bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.