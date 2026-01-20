Bocavirüs Tehlikesi: Bebeklerde Ağır Seyir Riski

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Prof. Dr. İpek Türktaş, bebekler ve küçük çocuklarda görülen bocavirüsün sıklıkla soğuk algınlığı ile karıştırıldığını belirtmekte. Ancak, bu virüs bazı durumlarda ağır seyrederek hastaneye yatışı gerektirebiliyor. Prof. Dr. Türktaş, bocavirüsün (Human bocavirus) 2005 yılında tanımlanan, Parvoviridae ailesine ait bir DNA virüsü olduğunu ifade etti. “Bu virüs en çok 0-5 yaş arası çocuklarda görülmektedir. Özellikle 6 ay-3 yaş arasındaki bebekler, kreş ve anaokuluna giden çocuklar ile bağışıklık sistemi tam gelişmemiş olanlar bu açıdan risk taşıyor” dedi.

BELİRTİLERİN TONU

Bocavirüs enfeksiyonlarında en sık görülen belirtiler arasında burun akıntısı, burun tıkanıklığı, öksürük, ateş, hırıltılı solunum ve nefes almada zorluk bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Türktaş, “Bazı çocuklarda bu durum bronşiolit ya da pnömoniye ilerleyebiliyor. Bu da oksijen ihtiyacını artırabilir ve hastaneye yatış gerektirebilir. Ayrıca bazı vakalarda ishal, kusma ve karın ağrısı da görülebiliyor. Bocavirüs, öksürme ve hapşırma yoluyla yayılan damlacıklar, kirli eller ve ortak kullanılan yüzeylerle kolayca bulaşmaktadır. Kreş ve okul gibi ortamlarda bulaşma riski daha yüksektir ve belirtilerin ilk günlerinde bulaştırıcılık en üst düzeydedir” şeklinde konuştu.

TANIDA DİKKAT

Prof. Dr. Türktaş, tanının burun ya da boğazdan alınan sürüntü örnekleriyle yapılan PCR testleriyle konduğunu belirtti. “Bocavirüs, RSV, rinovirüs ve influenza gibi diğer virüslerle birlikte tespit edilebiliyor. Bu nedenle, klinik tablo mutlaka uzman hekim tarafından değerlendirilmelidir. Bocavirüse karşı özel bir antiviral tedavi bulunmamakta. Tedavi, belirtilere yönelik yapılıyor. Ateşi kontrol altına almak, solunumu rahatlatmak ve sıvı kaybını önlemek temel amaçtır. Antibiyotikler ise rutin olarak kullanılmamaktadır” dedi.

SALGINA DİKKAT

Prof. Dr. Türktaş, “Solunumda hızlanma veya zorlanma, dudak çevresinde morarma, beslenememe, sürekli uyku hali, bilinç değişikliği ve yüksek ateşin düşmemesi durumunda mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. El hijyeni, yüzey temizliği ve hasta çocukların kalabalık ortamlardan uzak tutulması oldukça önemlidir. Belirtilerin doğru bir şekilde tanınması ve gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılması, bu hastalığın doğru yönetimi açısından büyük bir önem taşımaktadır” sözleriyle ekledi.

