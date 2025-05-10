Bocce Bölge Şampiyonası Devam Ediyor

KARABÜK’TE İLK DEFA DÜZENLENEN BOCCE BÖLGE ŞAMPİYONASI DEVAM EDİYOR

Karabük, ilk kez Okul Sporları Bocce (volo-petank) Grup Birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. Bu etkinlik, Karabük Üniversitesi’nin Demirçelik Kampüsü’nde bulunan Bocce Sahası’nda gerçekleştiriliyor ve yarın yapılacak olan ödül töreni ile sona erecek.

BİRÇOK SPORCU KATILIYOR

Bocce İl Temsilcisi Hasan Turma, Karabük’te böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Turma, “Karabük’te bu etkinliği ilk kez düzenliyoruz. Bölge Şampiyonası, ilimizde ilk kez yapılmakta. Etkinliğimize Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden 82 takım (kız-erkek), 450 sporcu, antrenörler ve refakatçileriyle yaklaşık 500 kişi ilimizde bulunuyor. Onları en iyi şekilde ağırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Okul sporları, yıldızlar, küçükler ve gençler olmak üzere üç ayrı kategoride hem kız hem erkek takımlarımız yer alıyor. Etkinliğimiz 5 Mayıs’ta başladı ve 11 Mayıs’ta sona erecek. Buradan çıkan takımlarımız Muğla’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacaklar” diye konuştu.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ’NE TEŞEKKÜR

Hasan Turma, Karabük Üniversitesi’nin (KBÜ) Demirçelik Kampüsü’nde bulunan Bocce Sahası ve tesis için de teşekkürlerini iletti. “Daha önce böyle bir altyapımız olmadığı için bu organizasyonlara ev sahipliği yapamıyorduk” diyerek, Karabük Üniversitesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu’nda Ulusal Bocce Hakemi ve bocce eski milli sporcusu Yağız Kapsız, Türkiye’de bu grup mücadelelerinin toplamda 6 şehirde yapıldığını ifade etti. “Türkiye’de okul sporlarında 81 ilden 6 tane grubumuz var. Şu an Karabük’teyiz. Karabük gruplarında 82 takım mevcut. Yarın ödül töreni ile grup birincilerimiz ve dereceye girenler belli olacak” diye belirtti.

BOKCENİN HER YAŞA UYGUN OLDUĞU VURGUSU

Boccenin her yaş grubunun oynayabileceği bir spor olduğunu vurgulayan Kapsız, “Demir toplarımız var. 7’den 70’e yaş aralığında herkes oynayabiliyor. Aynı zamanda bu basit sahalarda oynandığı için otellerde turistler de oynayabiliyor. Huzurevi ligleri de düzenleniyor. Bu spor her yaştan insanın katılımına açık” ifadelerini kullandı.