Bocceyle Hayatı Değişti, Şampiyon Olacak

HAYATA SARILAN YÜCEL COŞKUN

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki bedensel engelli Yücel Coşkun, tanıştığı bocce sporu ile hayatına yeni bir yön verdi. Kendine özgü geliştirdiği başından attığı atışlarla başarılı dereceler elde eden Coşkun, milli takıma seçildiğini belirtti. Yıllarca evden çıkmadığını ifade eden Coşkun, “Şimdi hedefim, Avrupa’da şampiyon olmak” ifadesini kullandı.

SPORLA DEĞİŞEN HAYAT

Çorlu’da fabrikada çalışan Sami ve Şaduman Coşkun’un doğuştan bedensel engelli oğulları Yücel Coşkun, uzun yıllar evde kapalı kaldı. Beş yıl önce Çorlu Gençlik ve Spor Bedensel Engelliler Kulübü ile Bocce Milli Takım Antrenörü Gamze Çelikkıran ile tanışan Coşkun spora yöneldi. Bocce ile hayatının değiştiğini dile getiren Yücel, “Hocam beni görünce, evden hiç çıkmadığımı fark etti. Bana bu branşı tanıttı. Başta tereddüt ettim ama arkadaş ortamını görünce bu sporu sevmeye başladım. Bir yıllık antrenman sonrası 2022 Türkiye şampiyonasında iyi bir derece alarak milli takım kamplarına seçildim” şeklinde konuştu.

BOCCE’NİN ZORLUĞU

Bocce sporunun engelliler için zor bir disiplin olduğunu belirten Coşkun, “Bocce çok zor bir spor. Engellilerin hayatı her zaman kolay olmuyor. Kendi mücadelem de kolay değildi ama zorluğu seviyorum. Farklı bir atış stilim var ve bu stil üzerinde çok çalıştım. Şimdi hedefim, Avrupa’da şampiyon olmak” dedi.

KOÇUNDAN DESTEKLEYİCİ AÇIKLAMALAR

Çorlu Gençlik ve Spor Bedensel Engelliler Kulübü ve milli takım antrenörü Gamze Çelikkıran, Yücel’in özverili ve istekli bir sporcu olduğunu dile getirdi. Çelikkıran, “Yücel, bu branşta aşırı istekli olan bir sporcu. İlk tanışmamızda ön yargılıydı ama göz göze geldiğimizde onun bu işi iyi yapabileceğini anladım. Hızla adapte oldu ve başarması için ona destek oldum” dedi.

BRENŞIN YAYGINLIĞI

Bocce branşının ülkemizde yaygın olmadığını ifade eden Gamze Çelikkıran, “İlk başta sporcuyu ikna etmek zor olabiliyor çünkü bu branşı çok az kişi biliyor. Engelli bireylerin daha zor şartlarda spor yapmasını sağlamak için sürekli teşvik ediyorum” şeklinde konuştu.

ÖZEL ATIŞ STİLİYLE BAŞARI

Yücel Coşkun ile 5 yıl boyunca çalıştığını belirten Gamze Çelikkıran, “Yücel, farklı bir atış stiline sahip. Diğer engelli sporculardan çok farklı bir şekilde başından atış yapabiliyor. Bu özelliğiyle Yücel, bir mucize yaratıyor. Onunla bu stili bulabilmek için uzun süre çalıştık” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.