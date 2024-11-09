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Spor

**Bochum – Leverkusen Maçı Detayları 2024**

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MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

Bochum – Leverkusen maçı, 9 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Maç, Türkiye saatiyle 17:30’da başlayacak.

MAÇIN YAYIN KANALI

Bu oldukça heyecanlı Bundesliga karşılaşması, Türkiye’de beIN Sports kanalında canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı beIN Sports ekranlarından izleme imkanı bulacak.

TAKIMLARIN DURUMU VE İSTATİSTİKLER

Bayer Leverkusen, bu sezon Bundesliga’da sergilediği etkileyici performansla öne çıkıyor. Diğer yandan, Bochum kendi sahasında iyi bir sonuç alabilmek için mücadele edecek. Bochum – Bayer Leverkusen maçı, Vonovia Ruhrstadion Stadı’nda gerçekleştirilecek. Karşılaşma öncesinde takımların sakat ve cezalı oyuncuları ile önemli istatistikler hakkında güncel bilgi almak için yayıncı kanalın ve kulüplerin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

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