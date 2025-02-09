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Bocuk Gecesi Edirne’de Renkli Anlar Yaşattı

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BOCUK GECESİ RENKLENİYOR

Edirne’nin Keşan ilçesinde bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilen ‘Bocuk Gecesi’ etkinliği, Çamlıca beldesinde geniş katılımla renkli anlara sahne oldu. Burada, bin yıllık bir gelenek olan ‘Bocuk Gecesi’, ilginç görüntülerle başladı. İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve daha birçok ilden gelen yüzlerce kişi, Edirnelilerle birlikte kostümler giyip, yüzlerini boyayarak çeşitli maskeler takarak eğlencenin tadını çıkardı. Tarihi Balkan geleneğini sürdüren katılımcılar, birbirinden farklı ve canlı görüntüler sundu.

KARANLIK GECENİN KORKUTUCU HAZIRLIKLARI

Bocuk Gecesi’nde beyaz çarşaf giymiş birçok kişi, sokaklara çıkarak pencerelere vurarak ev sakinlerini korkuttu. Makyaj ve kostüm yarışmaları ile dolu olan bu karnaval, katılımcılara renkli anlar yaşattı. Etkinliğe katılan vatandaşlar oldukça eğlendiklerini ve bu deneyimin onlara mutluluk verdiğini ifade etti. Bocuk Gecesi, kışın en sert gecesinin simgesi olarak kabul ediliyor ve bu gecede suya atılan tahtanın sabah su üzerinde donmuş olarak bulunmasının, evdekilerin yıl boyunca sağlıklı, dayanıklı ve güçlü olacağına dair bir inanç bulunuyor.

KÜLTÜREL ZİYAFETLER MÜCADELE İÇİN

Türk halk kültürüne ait olan bu gecede her evde mutlaka kabak pişiriliyor. Bunun yanı sıra ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı ve ceviz gibi lezzetler de yer alıyor. Aile bireyleri, komşular ve akrabalarla birlikte gerçekleştirilen bu gecede gençler, çarşaflara bürünerek komşularını “Bocuk geliyor” diyerek korkutuyor. ‘Bocuk’ adındaki varlığın beyazlar içinde insan görünümünde dolaştığı ve “Bocuk karısının” kabak pişen evlere gelip kötü niyetle yaklaşmayacağına inanılıyor.

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