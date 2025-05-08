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Bodo Glimt Tottenham Maçı Nasıl İzlenir?

CANLI YAYIN DETAYLARI

Bodo Glimt ve Tottenham arasındaki maçı canlı olarak izlemek isteyenler için birçok seçenek mevcut. Heyecan dolu mücadeleye ekran başında katılmak isteyen futbolseverler, Bodo Glimt Tottenham maçı için arayışa geçiyor.

MAÇIN İZLENEBİLECEĞİ KANALLAR

Bodo Glimt Tottenham maçını canlı izlemek için gerekli bilgilere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Maç, bu akşam saat 22.00’de başlayacak ve TRT Spor üzerinden canlı yayınlanacak. Maçın oynanacağı yer ise Bodo’daki Aspmyra Stadyumu. İyi seyirler dileriz!

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