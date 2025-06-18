Bodrum’a Gelen AROYA, Yolcuları Karşıladı

AROYACRUİSES İLK KEZ BODRUM’DA

Muğla’nın Bodrum ilçesi, AROYA Cruises isimli geminin ilk kez ziyaretine ev sahipliği yaptı. Gemideki yolcular, bando ve halk oyunları ekibiyle karşılandı. Gelen yolcular için kırmızı halı serilerek, yerel ürünler ikram edildi. Malta bayraklı AROYA, Bodrum Cruise Port’a demir attı. Bu yıl toplamda Bodrum’a 12 sefer yapması planlanan gemide 1646 yolcu ve 1472 mürettebat bulunuyor. Yolcular, Türk ezgileri çalan bir bando ve yerel halk oyunları ekibi tarafından karşılandı.

YEREL İKRAMLARLA GÜN AÇILIYOR

Kırmızı halıda yürüyen yolculara, mandalina lokumu, mandalina cipsi ve limonata gibi yerel lezzetler ikram edildi. Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Aziz Güngör, yaptığı açıklamada, AROYA’nın rotasında Bodrum’un eşsiz enerjisinin ve kültürel zenginliğinin uluslararası alanda tanınmasının önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı. Bu ilk ziyaretin, uzun vadeli ve her iki taraf için de fayda sağlayacak bir işbirliğinin başlangıcı olacağına inandıklarını dile getirdi. Güngör, “Aroya’nın Bodrum’a gelişi, sadece kruvaziyer turizminin çeşitliliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda destinasyonumuzun özgün çekiciliğini ve benzersiz misafirperverliğini de bir kez daha gözler önüne çıkarıyor. Bu sefer, dikkatlice sürdürdüğümüz pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin de somut bir sonucu olarak değerlendirilmeli” şeklinde konuştu.

GEMİ İSTANBUL’A HAREKET EDİYOR

Ayrıca Güngör, Bodrum’un önümüzdeki dönemde çok daha fazla kruvaziyer gemisine ve yolcuya ev sahipliği yapacağına yürekten inandığını ifade etti. Gemi gece saatlerinde İstanbul Limanı’na hareket edecek.