Bodrum’a İki Gemiden 2.611 Yolcu Geldi

İKİ GÜZEL GEMİ BODRUM’A GELDİ

Muğla’nın Bodrum ilçesine iki büyük yolcu gemisi olan “Resilient Lady” ve “Sea Dream I” geldikleri. Bu iki gemi toplamda 2 bin 611 yolcu taşıyor. 277 metre uzunluğundaki Bahamalar bayraklı Resilient Lady, Rodos Limanı’ndan Bodrum’a ulaşmış. Gemi, ağırlıklı olarak Amerikalı 2 bin 529 yolcu ve 1.143 personel ile sefer yapıyor. Geminin akşam saatlerinde Mikonos Limanı’na hareket etmesi bekleniyor.

SEA DREAM I DE BODRUM’DA

Bodrum’a gelen bir diğer gemi ise Bahamalar bayraklı 104 metre uzunluğundaki Sea Dream I. Santorini Limanı’ndan Bodrum’a gelen bu gemi, akşam saat 17.00’de Siros Limanı’na hareket edecek. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı 82 yolcu ve 94 personel bulunuyor. Bodrum, bu iki gemi ile birlikte yine misafirlerine kapılarını açmış oldu.