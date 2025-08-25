Bodrum’a İki Yolcu Gemisi Geldi

YOLCU GEMİLERİ BODRUM’A ULAŞTI

Muğla’nın Bodrum ilçesi, “Marella Discovery 2” ve “Azamara Pursuit” isimli yolcu gemilerinin ziyaretiyle yoğun bir gün geçiriyor. Bu iki gemi, toplamda 2 bin 609 turist getiriyor.

MARELLA DISCOVERY 2 DETAYLARI

Bahamalar bayraklı, 264 metre uzunluğundaki Marella Discovery 2, sabah saatlerinde Girit Adası’nın Heraklion Limanı’ndan hareketle Bodrum’a ulaşıyor. Gemide toplam 1936 yolcu ile 738 personel yer alıyor. Geminin akşam saatlerinde Rodos Limanı’na doğru yola çıkması planlanıyor.

AZAMARA PURSUIT’UN GELİŞİ

Malta bayraklı, 181 metre uzunluğundaki Azamara Pursuit ise Yunanistan’ın Mikonos Limanı’ndan Bodrum’a gelmiş durumda. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı yolcular bulunuyor. Toplamda 673 yolcu ve 395 personel ile Hizmet veren geminin gece saatlerinde Marmaris Limanı’na gitmesi bekleniyor.