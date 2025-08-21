Bodrum’a “Mein Schiff 5” Gemisi Geldi

BODRUM’A GELEN KRUVAZİYER GEMİSİ

Muğla’nın Bodrum ilçesine 295 metre uzunluğundaki “Mein Schiff 5” isimli kruvaziyer geldi. Bu gemi toplamda 2 bin 772 yolcu taşıyor. Malta bayrağına sahip olan “Mein Schiff 5”, sabah saatlerinde Yunanistan’ın Mikonos Limanı’ndan Bodrum’a ulaştı.

Gemi, Yanaşma İskelesi’ne yanaşırken 921 kişilik personeli ile birlikte ağırlıklı olarak Alman yolcular ile dolup taştı. Yolcuların Bodrum’da geçireceği zaman, bölgenin turistik cazibesini ortaya çıkarıyor.

Gemi, gecenin ilerleyen saatlerinde Girit Limanı’na doğru hareket edecek. Bu durum, bölge turizmi için önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor.