Haberler

Bodrum’a “Mein Schiff 5” Gemisi Geldi

Muğla’nın Bodrum ilçesine 295 metre uzunluğundaki “Mein Schiff 5” isimli kruvaziyer geldi. Bu gemi toplamda 2 bin 772 yolcu taşıyor. Malta bayrağına sahip olan “Mein Schiff 5”, sabah saatlerinde Yunanistan’ın Mikonos Limanı’ndan Bodrum’a ulaştı.

Gemi, Yanaşma İskelesi’ne yanaşırken 921 kişilik personeli ile birlikte ağırlıklı olarak Alman yolcular ile dolup taştı. Yolcuların Bodrum’da geçireceği zaman, bölgenin turistik cazibesini ortaya çıkarıyor.

Gemi, gecenin ilerleyen saatlerinde Girit Limanı’na doğru hareket edecek. Bu durum, bölge turizmi için önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

Haberler

Rusya, Ukrayna’ya Hava Saldırısı Düzenledi

Ukrayna, Rus ordusunun 574 insansız hava aracı ve 40 füze ile düzenlediği saldırılarda 1 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını açıkladı. Zelenskiy, sivil altyapının hedef alındığını vurguladı.
Haberler

Karşıyaka, Ömer Faruk’u PFDK’da Bekleyecek

Karşıyaka, TFF 3. Lig'de yer alan golcüsü Ömer Faruk Sezgin'in bahis suçlaması nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesini beklerken, sezon açılışına hazırlanıyor.

