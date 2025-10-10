Bodrum’a Star Legend İle 277 Yolcu Geldi

Bodrum’a kruvaziyer ile 277 yolcu geldi. Kuşadası Limanı’ndan yola çıkan “Star Legend” isimli gemi, Bahamalar bayrağı taşırken 159 metre uzunluğuyla dikkat çekiyor. Gemide, çoğu Amerikalı olan 277 yolcu ve 203 personelin bulunduğu ifade ediliyor.

GEMİDEN İNEN TURİSTLER

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilçeyi keşfetmek üzere limandan hareket etti. Turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile çarşıda alışveriş yaparak bölgenin keyfini çıkardı. Bazı turistler ise taksi ve tur otobüsleri ile şehir turu yaparak tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

BODRUM’A DAHA FAZLA SEFER PLANI

Bu sezon Bodrum’a 2 sefer daha planlayarak seyahat eden geminin, akşam saatlerinde Santorini Limanı’na yönelmesi bekleniyor.

