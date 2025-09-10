Bodrum’a Su Kesintisi Belirtilmiştir

MAĞDURİYET YAŞANIYOR

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), Bodrum’a içme ve kullanma suyu sağlayan Mumcular Barajı’ndan su verilmesinin durdurulacağını, bu nedenle planlı su kesintilerinin başlayacağını açıkladı. Kuraklık sebebiyle İzmir’den sonra Bodrum’da da bu kesintilerin başlatılacağına dikkat çeken Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “Kuraklık etkilerinin devam etmesi durumunda her geçen yıl rezervuarların durumu bir miktar daha kötüleşiyor. Geçen sene Milas’ın Akgedik Barajı’ndan su temini sağlanmış geçici de olsa bir miktar rahatlama yaşanmıştı” şeklinde konuştu. Kuraklık ve düşen yağış miktarı, kıyı kentlerinde gözlemlenirken, Bodrum’daki Geyik ve Mumcular barajlarının doluluk oranları kritik seviyelere geriledi.

SU KESİNTİLERİ UYGULANACAK

MUSKİ tarafından yapılan açıklamada, “Bodrum ilçemizin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Mumcular Barajı’ndan Yarımada’ya sağlanan su, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Mumcular Ovası’nın tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak için 8 Eylül itibariyle durdurulmuştur. Mumcular Barajı’ndan Bodrum’a verilen suyun kesilmesi nedeniyle başta Bodrum merkez mahalleleri olmak üzere ilçe genelinde planlı su kesintileri uygulanacaktır. Su dağıtımı, dönüşümlü sistemle gerçekleştirilecek olup, kesinti programı ayrıca ilan edilecektir” denildi.

REZERVUAR SORUNU DEVAM EDİYOR

İçme suyu temininde yaşanan zorluklara dikkat çeken Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “İzmir’den sonra Bodrum’da da planlı kesintiler başladı. Sonbaharın sonuna doğru rezervuarlarda kuruma olacağını öngörmüştük. Şu an için bir kuruma söz konusu değil, ancak Mumcular ve Geyik barajlarında yapılan tahsisatın sonuna geldiğimizi görüyoruz. Mumcular Barajı’ndan artık Bodrum’a su verilmeyeceği duyuruldu” dedi. Özçelik, Bodrum’daki ortalama nüfusun 500 bin olduğunu belirterek, “Bu ise 30 milyon metreküplük bir su ihtiyacı demek. Esas sorunumuz rezervuarları dolduramamak ve doğru bir şekilde işletememek” ifadelerini kullandı.

GELECEKTEKİ TEHLİKE

Doç. Dr. Özçelik, ayrıca şöyle devam etti: “Diğer taraftan 15 milyon metreküp bir yer altı suyu söz konusu. Bunları aktif bir şekilde kullanamazsak önümüzdeki yıllarda durumun daha kötü hale geleceği gözüküyor. ‘Acil durum’ demek istemiyorum, zaten acil değil. Bu durumu biliyorduk. Yıllardan beri sürekli içme suyu temininde gerek patlaklar gerekse iletim hatlarının doğru şekilde işletilememesinden kaynaklı zorluklar yaşanıyor. Rezervuarlardaki su miktarı azalınca bu iki stres birleşip, önümüzdeki günlerde sonbaharın sonlarına doğru daha sıkışık hale geliyor. Kuraklık etkilerinin devam etmesi durumunda her geçen yıl rezervuarların durumu bir miktar daha kötüleşiyor.”