Bodrum’a Yabancı Turist Sayısı Artıyor

YABANCI TURİST SAYISINDA ARTIŞ

Bodrum, Muğla’nın turistik ilçesi olarak bu yılın ilk 8 ayında hava ve deniz yoluyla toplamda 775 bin yabancı turiste ev sahipliği yaptı. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, “Bodrum’a hava yolu ile 675 bin turist geldi. Geçen seneye göre yüzde 4,8 kayıpla kapattık. Az kayıp vermesinin sebebi kış döneminde yapılan erken rezervasyonlardır” dedi. Deniz yolu ile gelen turist sayısı ise 100 bin 300’e ulaştı ve bu rakam geçen seneye göre yaklaşık yüzde 16,5 artış gösterdi.

SARI YAZ DÖNEMİ REZERVASYONLARDA YÜKSEK ORAN

“Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum’da turizm aktifliği devam ediyor” diyen Dengiz, ‘sarı yaz’ olarak adlandırılan eylül ayında otel rezervasyonlarının yüzde 80’in üzerinde olduğunu belirtti. Hava sıcaklıkları 34 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece civarında seyrediyor. Ziyaretçiler Bodrum’un tarihi yerlerini inceleyerek yerel esnafa katkı sağlıyor. “Eylül ayına girdik. Bu ayda tatil bitmedi, sarı yaz devam ediyor” diyen Dengiz, fiyatların yüksek sezona göre biraz daha uygun olduğunu ekledi.

ERMEN REZERVASYONUN ÖNEMİ

Dengiz, “Uçaklar iptal olmadı, bunun yanında otelciler ve turizm emekçileri ellerinden geleni yaptı. Erken rezervasyon kampanyaları bu yıl önemli bir rol oynadı; olmasaydı bu kadar turiste ulaşmak mümkün olmayabilirdi” dedi ve seyahat severlere kış boyunca erken rezervasyon fırsatlarını takip etmeleri gerektiğini önerdi.

FİYAT VE TURİST PROFİLİ

Bodrum’da konaklama fiyatlarının gecelik 3 bin liradan başladığını belirten Dernek Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, “Birinci pazar İngiltere’den 195 bin, ikinci pazar Polonya’dan 116 bin, üçüncü pazar Rusya’dan 103 bin, Almanya’dan ise 65 bin turist geldi” dedi. Şahin, “Sezon bu sene biraz geç başladı, Temmuz ayından itibaren hızlı bir seyir izledi. Eylül ayında özellikle dış pazardan orta yaş üstü tatilciler gelmeye başladı” şeklinde konuştu.

GELECEK YILI PLANLAMA

Şahin, “Genel olarak sorunsuz bir sezon geçirdik ve 20 Ekim’e kadar otellerde hareketlilik devam ediyor. Eylül ayında tatil planı yapmayanlar için fırsatlar mevcut” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “2026 yılı için kasım ayında erken rezervasyon fırsatları başlayacak. Herkesi Bodrum’a bekliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.