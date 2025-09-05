Bodrum’a Yabancı Turist Sayısı Artıyor

TURİZMDE HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Bodrum, muhteşem plajları ve tarihi yerleriyle her yıl milyonlarca turisti kendine çekiyor. 2023 yılının ilk 8 ayında Bodrum’a hava ve deniz yoluyla toplamda 775 bin yabancı turist geldi. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, eylül ayının ‘sarı yaz’ dönemi olarak adlandırıldığını belirterek, “Bodrum’a hava yolu ile 675 bin turist geldi. Geçen seneye göre yüzde 4,8’le kayıpla kapattık. Az kayıp vermesinin tek sebebi ise kış döneminde yapılan erken rezervasyonlardır. Satışların neredeyse yüzde 60’ı kış döneminde erken rezervasyon döneminde gerçekleşti” diye ifade etti. Ayrıca, deniz yolu ile gelen yabancı turist sayısının 100 bin 300’e ulaştığını ve geçen yıla göre yüzde 16,5 artış sağlandığını vurguladı.

Bodrum’un turizmdeki zenginliği devam ediyor. Dengiz, otellerin eylül ayında yüzde 80’in üzerinde rezervasyon oranıyla dolduğunu belirtti. “Eylül ayına girdik. Bu ay Bodrum’da ‘sarı yaz’ diyoruz. Tatil bitmedi, sarı yaz devam ediyor. Fiyatlar yüksek sezona göre biraz daha aşağıda. Bodrum ilk 8 ayda en az kayıp veren turizm bölgesi oldu. Bu bir başarı değil, birlikte çalışıp vazgeçmeyeceğiz” dedi.

ERKEN REZERVASYONLARIN ÖNEMİ

Dengiz, seyahat severlere kış boyunca erken rezervasyonları takip etmeleri gerektiğini hatırlattı. “Uçak iptalleri olmadı ve otelciler, acentalar ile turizm emekçileri ellerinden geleni yaptı. Erken rezervasyon fırsatları olmasaydı bu kadar kişiye ulaşamayabilirdik” şeklinde konuştu.

TATİL FİYATLARI ÇEŞİTLİLİK GÖSTERİYOR

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, konaklama ücretlerinin gecelik 3 bin liradan başladığını aktararak, “Birinci pazar İngiltere’den 195 bin kişi geldi, Polonya’dan 116 bin, Rusya’dan 103 bin, Almanya’dan ise 65 bin turist Bodrum’u tercih etti. Özellikle eylül ayında dış pazardan orta yaş üstü, iç pazardan ise okul durumu olmayan vatandaşlar gelmeye başlıyor. Sezonumuz 20 Ekim’e kadar devam edecek ve tatilini planlamayan misafirler için fırsatlar mevcut” dedi.