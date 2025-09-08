Bodrum Açıklarında 19 Göçmen Kurtarıldı

MUĞLA AÇIKLARINDA GÖÇMEN KURTARMA OPERASYONU

Muğla’nın Bodrum ilçesi kıyılarında bir can salı içerisindeki 19 düzensiz göçmen, başarılı bir operasyon sonucunda kurtarıldı. Bodrum açıklarında, bir grup düzensiz göçmen olduğu yönünde bilgi alındıktan sonra Sahil Güvenlik Botları hemen bölgeye yönlendirildi.

KURTARILAN GÖÇMENLERİN DURUMU

Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı. Ekipler, kurtarılan göçmenleri limana getirdikten sonra, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk etti.