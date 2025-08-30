Bodrum Açıklarında 19 Göçmen Kurtarıldı

GÖÇMEN KURTARMA OPERASYONU

Muğla’nın Bodrum ilçesi kıyılarında, bir can salı içerisinde bulunan 19 düzensiz göçmen kurtarılıyor. Bodrum açıklarında, bir grup düzensiz göçmenin can salı ile bulunduğu bilgisi alındıktan sonra, Sahil Güvenlik Botları derhal bölgeye yönlendiriliyor.

SURİYE’DEN GÖNDERİLEN GÖÇMENLER

Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 19 göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarılıyor. Gözaltına alınan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne yönlendiriliyor. Bu durum, bölgedeki düzensiz göçmenlerin güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.