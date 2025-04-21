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Bodrum Açıklarında 21 Göçmen Yakalandı

MUĞLA’DA DÜZENSİZ GÖÇMENLER YAKALANDI

Muğla ilinin Bodrum ilçesi açıklarında toplam 21 düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik botları, ilçe açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botu belirliyor. Ekiplerin durdurduğu fiber karinalı lastik botta, 9’u çocuk olmak üzere 21 düzensiz göçmen yakalanıyor.

GÖÇMEN KAÇAKÇISI GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak, göçmen kaçakçısı olduğu ileri sürülen bir kişi gözaltına alınıyor. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim ediliyor.

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