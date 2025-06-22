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Bodrum Açıklarında 26 Göçmen Yakalandı

MÜĞLA’DA DÜZENSİZ GÖÇMEN OPERASYONU

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında yapılan operasyonda 26 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı oldukları düşünülen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığının yaptığı açıklamaya göre, ilçe açıklarında yer alan bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi alındı.

BOTTA 26 GÖÇMEN YAKALANDI

Bölgeye sahil güvenlik botu gönderildi ve ekipler tarafından durdurulan botta 8’i çocuk 26 düzensiz göçmen tespit edildi. İki şüpheli ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne yönlendirildi.

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