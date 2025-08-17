Haberler

Bodrum Açıklarında 35 Göçmen Kurtarıldı

Bodrum ilçesi önlerinde 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçe açıklarında can sallarında bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu yönünde bir ihbar alındı. Bu doğrultuda bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salındaki toplam 35 düzensiz göçmeni başarılı bir şekilde kurtardı. Kurtarılan yabancı uyruklular, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim ediliyor.

Bjk, Eyüpspor’u 2-1 Yendi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor'u 2-1 yenerek kritik bir zafer kazandı. Goller Tammy Abraham ve Rafa Silva'dan geldi.
Darende’de Motosiklet-Traktör Kazası Oldu

Darende'de meydana gelen kazada 17 yaşındaki A.G., traktör ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

