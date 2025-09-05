Haberler

Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmen Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında, yüzerek Yunan adalarına geçmeye çalışan bir düzensiz göçmen tespit edildi. Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15), deniz yüzeyinde göçmen olduğuna dair bir belirti fark etti. Bunun üzerine, Sahil Güvenlik Botu (KB-114) hızla bölgeye yöneldi.

YAKALANAN GÖÇMENİN DURUMU

Ekipler, denizde yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan bir düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenin dalış kıyafeti giydiği gözlemlendi. İşlemleri tamamlanan göçmen, daha sonra Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Erkek Kuaförü Caner Yıldırım Seyyar Hizmet Veriyor

Eskişehir'de berber Caner Yıldırım, 1,25 milyon TL yatırım yaparak güneş enerjisiyle çalışan minibüsle seyyar berberlik hizmeti sunmaya başladı. Minibüs, çeşitli bakım hizmetleri sunmakta.
Diyarbakır’da 5 Araç Çarpıştı, Hasar

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölü ya da yaralı bulunmadı. Araçlarda meydana gelen maddi hasar için polis inceleme başlattı.

