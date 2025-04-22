Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmen Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALAMA OPERASYONU

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 21 düzensiz göçmen ele geçirildi, 1 kişi ise gözaltına alındı. Bodrum açıklarında görevli olan Sahil Güvenlik Botları (TCSG-3, KB-114) tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulmuş durumda. Botta gerçekleştirilen kontroller sonucunda 9’u çocuk toplam 21 göçmen yakalanmış.

Botta yer alan 1 kişi, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Limana getirilen göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne yönlendirilirken gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmış durumda.