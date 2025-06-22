Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmenler Yakalandı

GÖÇMENLER VE KAÇAKÇILAR YAKALANDI

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında yapılan bir operasyonda 18 düzensiz göçmen, 8 çocuk ve 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Bodrum açıklarında görevdeki Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından bir lastik bot tespit edildi. Durdurulan botta 18 düzensiz göçmenin yanı sıra 8 çocuk bulundu.

GÖÇMENLER İŞLEM YAPILMAK ÜZERE GÖNDERİLDİ

Bota el konulmasının ardından, içindeki 2 kişi göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Limana getirilen göçmenlerin işlemleri tamamlandıktan sonra Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüklerine gönderildi. Aynı zamanda göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilerle ilgili adli süreç başlatıldı.