Haberler

Bodrum Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

TEKNE KURTARMA OPERASYONU

Muğla’nın Bodrum ilçesi karasularında içerisinde 3 kişinin bulunduğu 38 metre uzunluğundaki tekne Kıyı Emniyet ekipleri tarafından kurtarıldı. Bodrum’un Gümbet açıklarında yaşanan fırtına sebebiyle sürüklenen tekne, yardım çağrısı yapmasının ardından bölgeye yönlenen KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından emniyet altına alındı.

HIZLI MÜDAHALE

Teknedeki 3 kişi için yapılan acil yardım çağrısına anında yanıt veren Kıyı Emniyet, sürüklenen tekneyi yedekleyerek güvenli bir konuma ulaştırdı. Bu yöntem, fırtına koşullarında deniz üzerinde güvenliği sağlamak adına önemli bir adım oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Kripto Piyasa Değeri Toparlanmayla Artıyor

Kripto para piyasası, genel bir yükseliş olmasa da Bitcoin ve toplam piyasa değerinde yeşil bir grafik sergiliyor. Altcoinler özellikle dikkat çekerken, Curve DAO Token önemli bir değer artışı yaşadı.
Haberler

Ortadoğu’da Ramazan Bayramı Coşkusu

Kahire, Ramazan Bayramı'nı bayram namazı, aile buluşmaları ve çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlamaya başladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.