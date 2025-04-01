Bodrum Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

TEKNE KURTARMA OPERASYONU

Muğla’nın Bodrum ilçesi karasularında içerisinde 3 kişinin bulunduğu 38 metre uzunluğundaki tekne Kıyı Emniyet ekipleri tarafından kurtarıldı. Bodrum’un Gümbet açıklarında yaşanan fırtına sebebiyle sürüklenen tekne, yardım çağrısı yapmasının ardından bölgeye yönlenen KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından emniyet altına alındı.

HIZLI MÜDAHALE

Teknedeki 3 kişi için yapılan acil yardım çağrısına anında yanıt veren Kıyı Emniyet, sürüklenen tekneyi yedekleyerek güvenli bir konuma ulaştırdı. Bu yöntem, fırtına koşullarında deniz üzerinde güvenliği sağlamak adına önemli bir adım oldu.