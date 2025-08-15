Bodrum Açıklarında Tekne Arızalandı

OLAYIN GERÇEĞİ

Muğla’nın Bodrum ilçesi kıyılarında meydana gelen bir olayda, arıza yapan bir tekne rüzgarın etkisiyle sürüklenerek Çatal Adası’nın kıyısına oturdu. Teknede bulunan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kurtarıldı. Olay, Yalıkavak açıklarında gerçekleşti.

SAVUNMA GÜCÜNÜN YERİ

Elde edilen bilgilere göre, henüz tam olarak belirlenemeyen bir sebepten dolayı arıza yapan ve 3 kişi taşıyan tekne, rüzgar ve akıntı nedeniyle adanın kıyısına çarparak oturdu. Herhangi bir yaralanma veya çarpma olayı yaşanmaması için tekneden karaya çıkan yolcular, ihbarın ardından bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından alındı ve güvenli bir alana götürüldü.

TEKNE SEVKİYATI PLANI

Kurtarma işleminin ardından öğrenilen bilgilere göre, arızalanan teknenin, gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra bölgeden çıkarılacağı belirtildi.