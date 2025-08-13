Bodrum Bale Festivali Devam Ediyor

BODRUM BALE FESTİVALİ’NDE “DON KİŞOT” UNUTULMAZ GÖSTERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) tarafından bu yıl 22’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Bodrum’un köklü kültürel etkinliklerinden biri olarak devam ediyor. “Don Kişot” balesi, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’nde Türkiye İş Bankasının katkılarıyla sahnelendi. Miguel de Cervantes’in ünlü karakteri Don Kişot’tan esinlenerek hazırlanan iki perdelik bu bale, Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından izleyicilere sunuldu.

Besteci Ludwig Minkus’un enerjik müzikleri eşliğinde sunulan eser, İspanyol halk danslarının hareketli ritmiyle birleşti. Göz alıcı kostümler ve neşeli bir anlatım, “Don Kişot” balesine hayat verdi. Bu eser, sadece dansın değil, aynı zamanda neşe, aşk ve hayalin de sahnedeki en güçlü temsili oldu. Seyirciler, bu muhteşem gösteri karşısında tam not vererek büyük bir beğeni gösterdi. Eserin sahneye konulmasında ünlü koreograf Marius Petipa’nın izleri bulunuyor. Ayşe Fidanlık ve G. Armağan Davran, bu eser için sahnelemenin başını çekti.

BİLETLER İÇİN ACELE EDİN!

Dekor tasarımı Özgür Usta’ya, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ’a ve ışık tasarımı Mustafa Eski’ye ait. İlk gecede başlıca rollerde, “Kıtri” rolünü Rina Murata, “Basilio” rolünü Kanat Nadyrbek Uulu, “Don Kişot” rolünü Cenk T. Şahinalp, “Sancho Panza” rolünü İ. Boğaç Özbakır, “Gamache” rolünü Evren İskender, “Lorenzo” rolünü Umut Çaltekin, “Mercedes” rolünü Milina Fidan ve “Espada” rolünü Yağızhan Danış canlandırdı. Bu akşam (21.45) “Don Kişot” balesi, ikinci kez Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği sahnesinde izleyicilerle buluşacak.