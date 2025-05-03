Bodrum Birlikspor U-15 Fethiyespor’u Yendi

BAŞARILI PERFORMANS YÜKSELTİYOR

Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu U-15 Ligi A Grubu’nda mücadele eden Bodrum Birlikspor U-15 Futbol Takımı, yarı finalde Fethiyespor’u 1-0 yenerek Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı. Sezon boyunca gösterdiği başarılı performans ile dikkat çeken Bodrum temsilcisi, Play-Off etabında etkili oyununu sürdürdü.

Ula Stadı’nda yapılan ilk karşılaşmada Ortaca Esnafspor’u 2-0’lık net bir skorla geçen genç futbolcular, yarı finalde ise Fethiyespor’la mücadele etti. Mücadele boyunca üstün bir oyun sergileyen Bodrum Birlikspor, rakibini 1-0 yenerek adını hem finale hem de Türkiye Şampiyonası’na yazdırdı.

Bodrum ekibi, elde ettiği bu başarı ile Muğla’yı Türkiye genelinde temsil etme gururunu yaşıyor.