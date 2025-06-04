Bodrum Caz Festivali Başladı

9. ULUSLARARASI BODRUM CAZ FESTİVALİ BAŞLADI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi’nin desteğiyle Caz Derneği tarafından düzenlenen festival, 2-14 Haziran tarihleri arasında “Cazın Renkleri” temasıyla gerçekleştiriliyor. Festival, caz ve dünya müziğinin öne çıkan isimlerini konuk edecek.

FESTİVAL PROGRAMI VE AÇILIŞ ETKİNLİĞİ

Bodrium Hotel’de yapılan açılış, plaket töreni ve İlgen Küçükseller Caz Dörtlüsü konseri ile festivalin başlangıcı kutlandı. Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’nde devam eden etkinlikte, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali Tasarım Yarışması Ödül Töreni ve Sergisi’nde ödüller sahiplerini buldu. Dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi ve yarışmaya katılan tüm öğrencilere sertifikaları verildi.

CANLI PERFORMANSLAR VE ETKİNLİKLER

Festivalin devamında Ayşe Sicimoğlu Trio konseri gerçekleşti. Bu etkinlikte, klasik müzik ile Fransız şansonları ve 80’ler ile 90’ların hit parçalarından oluşan zengin ve çeşitli bir repertuar cazseverlerle buluştu. Festival, Bodrum’un farklı mekanlarında 14 Haziran’a kadar devam edecek.