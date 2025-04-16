Bodrum’da 10 Sanığa 30 Yıl Hapis

10 SANIK İÇİN HAPİS CEZASI

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında, 2022 yılında gerçekleştirilen etkileyici bir operasyon neticesinde durdurulan yatta, ticari gemide ve denizde yapılan arama sonucunda ele geçirilen toplam 86 kilogram uyuşturucuyla ilgili olarak 10 sanığa 30’ar yıl hapis cezası verildi. Olay, 26 Temmuz 2022’de Vanuatu bayraklı 92 metrelik ‘Ocean Blue’ isimli ticari geminin Güllük Limanı’na doğru hareket etmesiyle başladı. İstihbarat birimleri, geminin seyrini takip ederek alarma geçti ve operasyona adım atıldı.

HIZLI DURDURMA VE TAKİP

Güllük Körfezi’nde, ABD bayraklı ‘Belgor’ isimli lüks motor yatın Ocean Blue’ya yanaşarak hızla uzaklaşması dikkat çekti. İki deniz aracı anında yakından izlendi. Ticari gemi hızla durduruldu ancak motor yatın kaptanı yapılan uyarılar karşısında dikkate almayınca, müthiş bir kovalamaca başladı. Havadan ve denizden sürdürülen bu takip, saatler süren bir çaba ile devam etti. Operasyon, 4 sahil güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve Emniyet’e ait bir helikopter ile gerçekleştirildi.

UYUŞTURUCUYU İÇEREN ARAMA

Yat içindeki 4 kişiden biri gözaltına alındı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yapılan aramalar sonucunda, hem motor yat hem de Ocean Blue’da inceleme başlatıldı. Denize atılmış halde bulunan 60 kilogram kokain ile kıyıya vuran 22 kilogram daha ele geçirildi. Ticari gemide ayrıca 4 kilogram skunk bulundu. Böylelikle toplamda yaklaşık 86 kilogram uyuşturucu, denizden çıkarıldı.

DAVA SÜRECİ

30 Temmuz 2022’de adliyeye sevk edilen motor yattaki 4 sanık tutuklandı, 3 Ağustos 2022’de ise Ocean Blue’daki 14 kişilik mürettebat hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklama kararı alındı. Bodrum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, toplam 18 sanık tam 12 kez hâkim karşısına çıkarıldı. Son duruşma iki gün sürdü ve mahkeme, iki teknenin kaptanları dahil olmak üzere 10 sanığa, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan 30’ar yıl hapis ve 375 bin lira adli para cezası verdi. Dava sonucunda 8 sanık hakkında beraat kararı alındı.