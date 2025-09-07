Haberler

Bodrum’da 19 Göçmen Kurtarıldı

MUĞLA’DA GÖÇMEN KURTARMA OPERASYONU

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ilçenin açıklarında bir can salında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bildirildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

YUNAN UNSURLARDAN GERİ İTİLEN GÖÇMENLER

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 19 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan yabancı uyruklular, yaptıkları işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

