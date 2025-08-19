Haberler

Bodrum’da 19 yıl hapis cezası

SUÇLARI VE CEZASI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 23 ayrı suçtan dolayı 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlü, yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11-18 Ağustos tarihleri arasında il genelinde aranan kişilerin yakalanması amacıyla bir çalışma gerçekleştirdi.

KİMLİK HIRSIZLIĞI ŞÜPHESİ

Bu çalışma çerçevesinde, başkasına ait kimlik kullandığı belirlenen ve hakkında 23 ayrı suçtan hapis cezası olan A.K, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen adreste yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

