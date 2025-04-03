Bodrum’da 2025 Kruvaziyer Sezonu Başladı

2025 KRUVAZİYER SEZONU BODRUM’DA BAŞLADI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2025 kruvaziyer sezonu, Palau bayraklı Astoria Grande isimli dev yolcu gemisiyle başladı. Bu yıl Bodrum’da toplam 120 geminin 158 bin 500 yolcu ağırlaması bekleniyor. Astoria Grande, sabah saatlerinde Gemi Yanaşma İskelesi’ne bağlandı ve gemide 756 yolcu ile 432 mürettebat yer alıyor. 193 metre uzunluğu ve 32 metre genişliğiyle dikkat çeken geminin Bodrum’dan sonraki durağı Marmaris olacak. Ayrıca, Astoria Grande 2025 yılı içerisinde iki kez daha Bodrum’a ziyarette bulunacak.

BODRUM CRUISE PORT’UNUN ÖNEMİ

Bodrum Cruise Port, Ritz-Carlton Yacht Collection, Emerald Cruises, Silversea Cruises ve MSC Explora Journeys gibi ünlü lüks kruvaziyer şirketlerinin dikkatini çekiyor. Kruvaziyer sezonu, Kasım ayının ortasına kadar devam edecek. Bu süreçte Aroya Cruises’a ait Aroya’nın 13 seferi, Marella Cruises’a ait Marella Discovery-2’nin 13 seferi ve Virgin Voyages’a ait Resilient Lady’nin 11 seferi olacak. Bodrum, kruvaziyer turizmi bakımından önemli bir destinasyon olmayı sürdürüyor.