Bodrum’da 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN YAKALANMASI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, aralarında çocukların da bulunduğu 23 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi alındı. Bu doğrultuda, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi, Karaada çevresinde düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Ekipler, 8’i çocuk toplam 23 düzensiz göçmeni başarıyla yakaladı. Ayrıca, göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim ediliyor.