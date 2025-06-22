Bodrum’da 26 Kaçak Göçmen Yakalandı

KAÇAK GÖÇMEN YAKALAMASI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Yunan adalarına kaçak yollardan geçmeye çalışan 26 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 20 Haziran günü saat 04.05’te Bodrum açıklarında lastik bir botta kaçak göçmenler olduğu bilgisi aldı.

SURİYELİ ÇOCUKLAR DA YER ALDI

Harekete geçen ekipler, aralarında 8’i çocuk olmak üzere toplam 26 kaçak göçmeni ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelileri ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından sorgulanmak üzere götürüldü.