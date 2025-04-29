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Bodrum’da 29 Göçmen Kurtarıldı

MUĞLA’DA GÖÇMEN KURTARILDI

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik’in web sitesinde yer alan bilgilere göre, açık denizdeki lastik botun motoru arızalandı ve bu durum üzerine yardım çağrısı yapıldı.

BÖLGEYE EKİPLER GÖREVLENDİRİLDİ

Yardım talebinin alınmasının ardından ilgili bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi. Ekipler, fiber karinalı lastik botta, içinde çocuklar da bulunan 29 düzensiz göçmeni başarılı bir şekilde kurtardı.

DÜZENSİZ GÖÇMENLER TESLİM EDİLDİ

Kurtarılan düzensiz göçmenler, kurtarma işlemleri tamamlandıktan sonra gerekli prosedürlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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