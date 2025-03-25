Bodrum’da 34 Kaçak Göçmen Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMENLER YAKALANDI

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ele geçirildi. Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16), bir lastik bot içerisinde bir grup göçmenin olduğunu tespit etti. Bu doğrultuda Sahil Güvenlik Botları (TCSG-1, KB-35) bölgeye yönlendirildi.

Hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu ve içerisindeki 14’ü çocuk 33 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında hukuki işlemlere başlandı.