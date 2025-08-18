Bodrum’da 35 göçmen kurtarıldı

35 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, can sallarıyla açılmış 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı. Elde edilen bilgilere göre, Bodrum açıklarında bir grup göçmenin bulunduğu yönündeki ihbar sonrası, Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-106) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-88) hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirildi.

YUNAN UNSURLARI TARAFINDAN GERİ İTİLDİLER

Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen iki can salı içerisindeki toplam 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, bölgedeki kurtarma faaliyetlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.