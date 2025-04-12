Bodrum’da 5 Kaçakçı Tutuklandı

YASA DIŞI GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bodrum’da yasa dışı göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda, 5 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’nün Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile iş birliği yaparak göçmen akışının engellenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele etmek amacıyla bu operasyonu gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Operasyon sonucu ele geçirilen 5 organizatör, gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Bu gelişme, yasa dışı göçle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü gösteriyor.