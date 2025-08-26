Bodrum’da Ahşap Tekne Battı

TEKNE SİNTİNE ARIZASI NEDENİYLE BATTI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen olayda, sintine arızası yüzünden su alan bir ahşap tekne, fırtınanın etkisiyle batarak suya gömüldü. Torba Koyu’nda demirli olan 10 metre uzunluğundaki teknede dünkü gelişmeler sonucunda sintine pompasında arıza oluştu.

POMPA ARIZASI SU ALIMINA YOL AÇTI

Bu arıza neticesinde pompa geri vakumlama yapmaya başladı ve kısa bir süre içinde tekne su almaya başladı. Tekne, artan su alımının yanı sıra fırtınanın da etkisiyle hızla battı. Olayın ardından, batan teknenin çıkarılması için çalışmalar başlatıldı.