Bodrum’da Ahşap Tekne Battı

TEKNE SİNTİNE ARIZASI NEDENİYLE BATTI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen olayda, sintine arızası yüzünden su alan bir ahşap tekne, fırtınanın etkisiyle batarak suya gömüldü. Torba Koyu’nda demirli olan 10 metre uzunluğundaki teknede dünkü gelişmeler sonucunda sintine pompasında arıza oluştu.

POMPA ARIZASI SU ALIMINA YOL AÇTI

Bu arıza neticesinde pompa geri vakumlama yapmaya başladı ve kısa bir süre içinde tekne su almaya başladı. Tekne, artan su alımının yanı sıra fırtınanın da etkisiyle hızla battı. Olayın ardından, batan teknenin çıkarılması için çalışmalar başlatıldı.

Miss Universe’de Filistin’i Temsil Eden Ayoub

Bu yılki Miss Universe'de Filistin'i temsil edecek Nadeen Ayoub, Dubai'de yaşıyor. 27 yaşındaki Ayoub, Miss Filistin Organizasyonu’nun da kurucusu. Tayland'a yarışmaya katılacak.
2025 YKS Sonuçlarına Göre Akdeniz Öğrenci Alımı Oldu

2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, Akdeniz Üniversitesi'ne 9 bin 69 öğrenci kaydoldu. Rektör Özlenen Özkan, akademik başarının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimi de ön plana çıkardı.

