Bodrum’da Ahşap Tekne Suya Gömüldü

SU ALAN AHŞAP TEKNE BATTIKTAN SONRA İNCELEME BAŞLATILDI

Bodrum’un Torba Koyu’nda bağlı bulunan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ahşap tekne, dün akşam meydana gelen bir arıza nedeniyle su almaya başladı. Sintine pompasındaki arızanın etkisiyle su alan tekne, fırtınanın da etkisiyle hızla sulara gömüldü.

KURTARMA ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Teknenin üst kısmı su yüzeyinde kalırken, kurtarılması için gerekli çalışmaların en kısa sürede başlatılacağı bilgisi edinildi. Bu durum, bölgede tatil yapan yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekti. Turistler, su altına batmakta olan teknenin görüntülerini çekmek için çevrede toplandı.