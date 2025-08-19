Bodrum’da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, alkollü ve ehliyetsiz bir sürücünün neden olduğu kaza saat 01.30 sıralarında Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi’nde gerçekleşti. Otomobiliyle hareket eden B.F.K. (23), kaldırım ve aydınlatma direğine çarpmanın ardından park halindeki iki araca da zarar verdi.

POLİS TARAFINDAN DURDURULDU

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, B.F.K.’nın aracını Garahasan Caddesi’nde durdurdu. Yapılan inceleme sonucunda sürücünün 2.96 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Kaza anının iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan B.F.K.’nın polis işlemlerinin devam ettiği bilgisi verildi.