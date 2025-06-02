Bodrum’da Anne Hakkında Soruşturma Başlatıldı

BAŞKENT BODRUM’DA ŞİDDET OLAYI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çocuğuna fiziksel şiddet uyguladığı tespit edilen Kırgızistan uyruklu anne hakkında inceleme başlatıldı. Şiddet anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 29 Mayıs’ta gerçekleşti. İstanbul’da yaşayan D.O., boşanma aşamasındaki eşi A.U.’nun Bodrum’daki konutuna geldi. Aynı evde birkaç gün kalan çiftin tartışmaları zaman zaman kızıştı ve bu süreçte D.O.’nun bebeğine karşı sert tutumlar sergilediği bildirildi.

ŞİKAYET VE İFADELER

Baba A.U., 31 Mayıs’ta Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak eşinden şikayetçi oldu. A.U. verdiği ifadede, eşinin davranışlarının tutarsız olduğunu, çocuğu ara sıra ısırdığını ve tokat attığını ileri sürdü. Gözaltına alınan D.O. ise verdiği ifadesinde, çocuğun elini ısırmadığını, ancak yüzüne ve ağzına vurduğunu kabul etti. Bebeğin vücudundaki darp izleri için sağlık raporu alınırken, çocuğun geçici olarak babasına teslim edilmesi kararlaştırıldı.

RUH SAĞLIĞI RAPORU BEKLENTİSİ

Savcılığın talimatıyla, D.O.’nun ruh sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla resmi bir rapor hazırlanması istendi. Bu arada, şiddet olayının anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.